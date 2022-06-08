В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за поборы в школах

Депутат призвал государство увеличить финансирование системы образования.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести уголовную ответственность за поборы в высших учебных заведениях, школах и детских садах. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам Миронова, в школах с родителей зачастую требуют оплатить ремонт и покупку техники, но неизвестно, куда именно идут деньги. Он также отметил, что студентов заставляют покупать учебную литературу, без которой невозможно сдать экзамены. Депутат призвал государство увеличить финансирование системы образования до 7% от ВВП, чтобы не возникало повода для сбора денег.

Ранее в Госдуме призвали очистить Telegram от наркоторговцев.

Фото: Piter.tv