В Госдуме призвали очистить Telegram от наркоторговцев

По словам депутата, его возмущает бездействие администраторов каналов, не удаляющих подозрительные объявления о работе.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал очистить мессенджер Telegram от наркоторговцев. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на обращение, направленное в Следственный комитет России и Роскомнадзор.

Гусев отметил, что его возмущает бездействие администраторов каналов, не удаляющих и не блокирующих подозрительные объявления о работе. Он подчеркнул, что депутаты должны защитить россиян от наркоторговцев. Парламентарий призвал СК привлечь виновных к ответственности. Он также обратился к Роскомнадзору с просьбой проверить каналы на распространение запрещенной информации.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о переименовании трех городов Чечни.

Фото: Piter.tv