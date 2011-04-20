Чеченские парламентарии сослались на федеральный закон о наименованиях географических объектов и опросы среди жителей.

В Госдуму внесли законопроект о переименовании трех городов Чечни. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на документы в думской электронной базе.

Автором законопроекта выступил парламент Чечни. В документах предлагают переименовать населенные пункты Серноводское, Шелковская и Наурская. Первому предлагают название Серноводск из-за расположенного в нем курорта "Серноводск-Кавказский". Второй пункт хотят назвать Нерве, а третий получит название Терек исходя из своего географического положения. Чеченские парламентарии сослались на федеральный закон о наименованиях географических объектов и опросы среди жителей населенных пунктов.

Ранее в Госдуме предложили сделать Пасху и Троицу официальными праздниками.

Фото: Piter.tv