"Непонятная мода". Кадыров призвал чеченцев постричь длинные бороды

Поводом для заявления стало распространение среди молодёжи стиля с длинными бородами.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к мужчинам Чечни с призывом не превращать ношение длинных бород и укороченных брюк в модную тенденцию. Просьба прозвучала на совещании чеченского лидера с руководителями силового блока региона, сообщил ТАСС.

По словам Кадырова, большинство из тех, кто носит длинные бороды, не ходят в мечети и не посещают коллективную пятничную молитву. Вместо этого они "бездельничают и круглосуточно гуляют по проспектам". В итоге, считает глава Чечни, такому поведению начинает подражать молодежь.

Обращаюсь к ним: укоротите бороды и носите их в соответствии с религией. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Также он обратился к женщинам, которые стали носить паранджу, что не характерно для чеченской культуры. Им тоже нужно одеваться в соответствии с исламом, не перенимая арабский стиль, резюмировал Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров призвал заблокировать видеохостинг YouTube.

Фото: Telegram / Рамзан Кадыров