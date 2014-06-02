Кадыров призвал заблокировать YouTube

Глава Чечни указал на реакцию, которая должна последовать у России из-за политики видеохостинга.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что видеохостинг YouTube уже давно надо было заблокировать на территории нашей страны. Соответствующее заявление российский чиновник сделал в комментарии журналистам. Он пояснил, что онлайн-сервис давно следует не замедлять, а закрыть, как и все американские сайты.

Я никогда не захожу в YouTube. К сожалению, мы опаздываем: давно надо было закрыть YouTube, не замедлять, а заблокировать. Потому что все наши каналы - именно те, которые защищают интересы.... человека, свободу слова - они сразу блокируют. А тех шайтанов, которые вводят людей в заблуждение... - они их поддерживают. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Таким образом он прокомментировал сведения, полученные от руководителя комитета Государственной Думы по информационной политике Александра Хинштейна. Политик ранее рассказал о том, что до конца текущей недели скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 40 процентов, а к концу следующей — до 70 процентов.

Мишустин и Кадыров обсудили вопросы расселения аварийного жилья.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости