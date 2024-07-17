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Мишустин и Кадыров обсудили вопросы расселения аварийного жилья

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По словам главы Чечни, в республике реализуется новая программа расселения из аварийного жилого фонда.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Чечни Рамзан Кадыров обсудили вопросы расселения аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По словам Каадырова, в республике реализуется новая программа расселения из аварийного жилого фонда. Он подчеркнул, что предыдущая программа была завершена на три года раньше запланированного срока. Кадыров отметил, что в рамках новой программы уже расселено из непригодного жилья почти семь тысяч человек. Кроме того, за последние пять лет новыми жилыми площадями обеспечены 11,5 тысячи граждан.

Ранее Мишустин отметил важность развития авиасообщения, транспортных коридоров и логистических связей в СКФО.

Видео: Правительство России

Теги: михаих мишустин, премьер-министр россии, рамзан кадыров, расселение аварийного жилья, чечня
Категории: Лента новостей, Новости России,

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