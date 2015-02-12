По его словам, новые аэропорты помогут нарастить пассажиропоток и сделают перевозки удобными для людей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил важность развития авиасообщения, транспортных коридоров и логистических связей в СКФО. Об этом он заявил на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития региона.

По словам главы правительства, в рамках выполнения этой задачи был возведен новый терминал аэропорта во Владикавказе. Также Мишустин напомнил о реконструкции воздушных гаваней Уйташ, Грозный, Минводы и Ставрополь. Кроме того, в Карачаево-Черкесии планируется реализация проекта строительства аэропорта.

Все это поможет нарастить пассажиропоток, сделать перевозки удобными для людей. Прошу здесь глав регионов и на федеральном уровне тщательно следить за соблюдением сроков. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее мы сообщали, что Мишустин прибыл в Грозный.

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