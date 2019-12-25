Алаудинов считает безосновательными "всхлипы" Киева о нехватке оружия

Эксперт прокомментировал налеты беспилотников ВСУ на российские регионы.

Украинское политическое руководство уже почти пять лет использует тактику "всхлипов" о нехватке западного вооружения, однако массовость ежедневных атак БПЛА по российской территории показывает обратное. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления при российском министерстве по обороны, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

ы должны для себя отметить, что у украинских формирований вооружения и оснащения в принципе достаточно, мы это видим из массовости БПЛА разного вида и характера, которые направляются каждый день, ежесуточно вглубь наших территорий. Апты Алаудинов, эксперт

Апти Алаудинов добавил, что противник подпитывается вооружением от всех государств, которые есть в Североатлантическом военном альянсе.

Алаудинов заявил, что НАТО испытывает свои дроны в боях на Украине.

Фото: Telegram / Алена Хлевнюк / ТАСС