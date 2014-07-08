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В Госдуме предложили сделать Пасху и Троицу официальными праздниками
Сегодня, 14:25
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В Госдуме предложили сделать Пасху и Троицу официальными праздниками

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По словам депутата, для принятия такого закона необходима межфракционная инициатива, объединяющая все парламентские силы.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил сделать Пасху и Троицу официальными праздниками. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на документ, направленный председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Гусев подчеркнул, что для принятия такого закона необходима межфракционная инициатива, объединяющая все парламентские силы. По его словам, это станет подтверждением приверженности традиционным православным ценностям. Депутат напомнил, что в дореволюционной период Пасху отмечали целую неделю, и это только сплачивало общество.

Ранее мы сообщали, что в центре Челябинска вспыхнул сильный пожар.

Фото: Piter.tv

Теги: вячеслав володин, госдума россии, пасха, троица
Категории: Лента новостей, Новости России,

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