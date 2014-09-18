В Госдуме рассказали, что делать, если в школе просят сдать деньги

Дмитрий Гусев напомнил, что образование в России бесплатное.

На российской территории родители школьников вправе обратиться к директору, в управление образования, прокуратуру или Рособрнадзор при условии, если в школе от них требуют сдать деньги и оказывают давление. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия", первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по контролю Дмитрий Гусев. Законодатель из "Справедливой России" пояснил, что важно понимать, что люди вправе отказаться от сдачи определенной суммы денег, а их решение никак не должно складываться на отношении к их ребенку.

В случае давления со стороны школы или родительского комитета спокойно объясните, что такие сборы не являются обязательными. Если ситуация не меняется, рекомендую написать заявление на имя директора с просьбой предоставить законные основания для сбора, но если реакции не последует, то стоит обращаться в управление образования, прокуратуру или Рособрнадзор. Дмитрий Гусев, депутат ГД РФ

Законодатель подчеркнул, что требовать деньги на личную карту учителя или члена родительского комитета тоже нельзя. Школа обладает официальными механизмами для любых добровольных взносов.

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Фото: Piter.tv