В ГД призвали увеличить налоговый вычет при покупке жилья

Дмитрий Гусев рассказал о том, что власти должны повлиять на ситуацию.

Размеры налоговых вычетов при покупке жилья и с процентов по ипотеке должны быть увеличены. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия", первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по контролю Дмитрий Гусев. Законодатель из "Справедливой России" пояснил, что текущие лимиты имущественных налоговых вычетов действуют на территории страны с 2014 года. Однако ориентируясь на ситуацию, которая сложилась на жилищном рынке, федеральным властям необходимо предусмотреть дополнительные меры поддержки для граждан.

Пусть налоговый вычет будет и для второй квартиры. И с учетом роста инфляции я думаю, что размер налогового вычета должен быть увеличен. И может быть увеличен. Дмитрий Гусев, депутат ГД РФ

Напомним, что в России максимальный размер имущественного налогового вычета составляет 2два миллиона рублей при покупке квартиры или строительстве жилья и три миллиона рублей с процентов по ипотеке. При ставке НДФЛ 13 процентов можно получить возврат уплаченных налогов в 260 тысяч рублей и 390 тысяч рублей соответственно. Право на имущественный налоговый вычет предоставляется человеку раз в жизни. В случае с покупкой жилья - до получения всех 260 тысяч рублей, независимо от количества квартир, а в случае с процентами по ипотеке - до получения 390 тысячи рублей, но только по одному объекту недвижимости.

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Фото: Piter.tv