Депутаты ЗакС почтили память первого командира Ленинградского полка Евгения Вашунина

Депутаты ЗакС возложили цветы к могиле Евгения Вашунина, погибшего два года назад.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин, Юрий Гладунов и Валерий Гарнец возложили цветы к могиле первого командира 1486-го Гвардейского мотострелкового полка Евгения Вашунина. Об этом сообщила пресс-служба городского парламента.

Евгений Вашунин погиб два года назад. Памятные мероприятия прошли на Смоленском кладбище, где похоронен офицер.

Я знал его лично. Спокойный, собранный, предельно честный в разговоре и решительный в поступках. Он грудью стоял за наших бойцов, с готовностью принимал удар. И так же погиб: выручая своих в неравном сражении. Честь, мужество, верность долгу — он оставил воинам действительно офицерское завещание. Вечная память и слава. Председатель ЗакСа Александр Бельский

Александр Бельский назвал Вашунина выдающимся командиром и настоящим патриотом, для которого интересы Родины всегда стояли на первом месте.

Ранее сообщалось, что погибшим в ДТП под Петербургом оказался учёный-испытатель вакцины "Спутник V".

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга