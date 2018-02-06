Депутаты ЗакС почтили память первого командира Ленинградского полка Евгения Вашунина

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин, Юрий Гладунов и Валерий Гарнец возложили цветы к могиле первого командира 1486-го Гвардейского мотострелкового полка Евгения Вашунина. Об этом сообщила пресс-служба городского парламента.
Евгений Вашунин погиб два года назад. Памятные мероприятия прошли на Смоленском кладбище, где похоронен офицер.
Я знал его лично. Спокойный, собранный, предельно честный в разговоре и решительный в поступках. Он грудью стоял за наших бойцов, с готовностью принимал удар. И так же погиб: выручая своих в неравном сражении. Честь, мужество, верность долгу — он оставил воинам действительно офицерское завещание. Вечная память и слава. Председатель ЗакСа Александр Бельский
Александр Бельский назвал Вашунина выдающимся командиром и настоящим патриотом, для которого интересы Родины всегда стояли на первом месте.
Ранее сообщалось, что погибшим в ДТП под Петербургом оказался учёный-испытатель вакцины "Спутник V".
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
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