В Сосновом Бору открыли кластер легкой промышленности.

В Ленинградской области создали кластер легкой промышленности на базе сосновоборской компании "Элком". Об открытии нового объединения сообщили в региональном правительстве 18 ноября.

Инициатором проекта стал Центр развития промышленности Ленинградской области. В подготовке площадки также участвовал комитет экономического развития и инвестиционной деятельности региона.

Новый кластер призван объединить предприятия отрасли и помочь им наладить сотрудничество. Участники смогут обмениваться заказами и совместно выходить на новые рынки.

В правительстве Ленобласти подчеркнули, что работа по созданию промышленных кластеров на территории региона продолжается.

Фото: администрация Ленобласти