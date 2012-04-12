Погибшим в ДТП под Петербургом оказался учёный-испытатель вакцины "Спутник V"

Он попал в аварию с фурой.

В результате смертельного ДТП в Приозерском районе Ленинградской области погиб Константин Захаров, 45-летний кандидат медицинских наук и медицинский директор петербургской компании "Экселлена".

Напомним, авария произошла накануне на 16 км автодороги Саперное — Мельникове — Кузнечное. По предварительным данным, 32-летний водитель грузовика MAN потерял управление из-за лопнувшего колеса, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Audi под управлением Захарова. Водитель легковушки скончался на месте происшествия. В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На официальном сайте компании появилось сообщение:

"С глубокой скорбью сообщаем, что вчера, в результате трагического стечения обстоятельств, ушёл из жизни наш любимый руководитель, наставник и друг — Константин Захаров. Он умел находить общий язык с каждым, заряжал энергией и оптимизмом, а его мудрость и чувство юмора превращали даже самые сложные задачи в увлекательные проекты. Для нас он был больше чем руководитель — он был частью семьи.Светлая память о Константине навсегда останется в наших сердцах".

Захаров занимал также пост главы совета директоров компании, специализирующейся на клинических исследованиях и фармацевтических разработках. В 2020 году "Экселлена" по контракту с НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи проводила исследования вакцины "Спутник V" на 60 добровольцах.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Мариинской больнице спасли жизнь пациенту с тромбоэмболией лёгочной артерии.

Фото: пресс-служба компании "Экселлена"