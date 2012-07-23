В Мариинской больнице спасли жизнь пациенту с тромбоэмболией лёгочной артерии

Петербург стал первым регионом России, внедрившим специальную программу по борьбе с этой патологией.

В Мариинской больнице успешно провели операцию 35-летнему пациенту с тромбоэмболией лёгочной артерии (ТЭЛА). Мужчина поступил в медучреждение после трёх дней нарастающей одышки и сухого кашля, появившихся после физической нагрузки, сообщает пресс-служба больницы.

После экстренной госпитализации и обследования пациенту провели тромбэктомию — операцию по удалению тромбов из лёгочных артерий. Хирурги извлекли около 30–50 мл тромботических масс. Операцию выполнила бригада кардиохирургов под руководством главного кардиохирурга Северо-Западного региона, академика Геннадия Хубулавы.

Состояние пациента стабилизировалось, его перевели из реанимации для дальнейшей реабилитации. Врачи прогнозируют полное восстановление.

ТЭЛА — опасное заболевание, которое ежегодно диагностируют у 2000 петербуржцев. Санкт-Петербург стал первым регионом России, внедрившим специальную программу по борьбе с этой патологией. Мариинская больница активно участвует в её реализации, обеспечивая современную диагностику и лечение.

Ранее Piter.TV сообщал, что Мариинской больнице в Петербурге исполнилось 222 года.

Фото: пресс-служба Мариинской больницы