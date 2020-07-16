Мариинской больнице в Петербурге исполнилось 222 года

Сегодня в состав больницы входят многопрофильный стационар, поликлиника и центр вспомогательных репродуктивных технологий.

Одна из старейших больниц России — петербургская Мариинская — празднует сегодня 222-й день рождения. Ровно два века назад, 7 июня 1803 года состоялось официальное открытие больницы., состоялось официальное открытие этого медицинского учреждения, созданного по проекту великого архитектора Джакомо Кваренги как благотворительная лечебница для малоимущих.

За свою долгую историю больница превратилась в современный многопрофильный центр, где ежегодно проводят более 25 тысяч операций, в том числе 2,5 тысячи высшей категории сложности — роботические и трансплантации органов.

Особой гордостью больницы является сердечно-сосудистый центр, куда ежегодно поступают свыше 2,5 тысяч пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. В этом году медицинская команда впервые в истории стационара провела трансплантацию сердца, а также выполнила пять операций по установке искусственных левых желудочков сердца — уникальных для России вмешательств при терминальных стадиях сердечной недостаточности.

Отдельного внимания заслуживает отделение медицинской реабилитации, где восстанавливаются пациенты с тяжелыми поражениями нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Сохраняя традиции, заложенные принцем Петром Ольденбургским, который почти 40 лет руководил больницей и внедрял самые передовые методики лечения, современные специалисты продолжают развивать учреждение.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Мариинской больнице впервые выполнили пересадку сердца.

Видео: ВКонтакте / Мариинская больница