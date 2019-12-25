За 30 лет в Петербурге открыли более 120 школ и 240 детских садов.

Комитету по строительству Петербурга исполнилось 30 лет. Ведомство создали в 1996 году на базе Управления капитального строительства. С юбилеем сотрудников и руководство поздравил губернатор Александр Беглов.

Глава города отметил, что за три десятилетия изменились подходы к развитию Петербурга и потребности его жителей. По его словам, сегодня город уделяет внимание не только обеспечению населения жильем, но и повышению комфорта городской среды.

За последние 5 лет в Петербурге открыли более 120 школ и 240 детских садов. Губернатор подчеркнул, что все новые учреждения соответствуют петербургскому стандарту. Также он заявил, что город смог устранить накопившийся дефицит социальных объектов и вышел на лидирующие позиции в стране по темпам их строительства.

Еще одним важным направлением работы комитета остается развитие метрополитена. В ближайшей перспективе планируется открыть станции "Богатырская" и "Каменка". Кроме того, продолжается строительство станций "Броневая", "Заставская" и других.

Беглов поблагодарил сотрудников ведомства за работу и отметил их вклад в развитие городской инфраструктуры и создание комфортных условий для жизни петербуржцев.

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Фото: Piter.TV