В Мариинской больнице впервые выполнили пересадку сердца

В 2024 году лечебное заведение получило 22 единицы нового медицинского оборудования на общую сумму около 220 миллионов рублей.

Впервые в истории Мариинской больницы успешно проведена сложнейшая операция по пересадке сердца пациенту, ставившая целью спасение больных с последней стадией хронической сердечной недостаточности. Реализация уникального вмешательства состоялась в рамках региональной программы лечения тяжёлых форм сердечно-сосудистых заболеваний, инициированной губернатором Александром Бегловым, о чём проинформировало правительство города.

До настоящего времени подобного рода медицинские манипуляции могли осуществляться исключительно в специализированных федеральных клиниках Санкт-Петербурга, однако данное вмешательство впервые проведено непосредственно в городской больнице. Новый обладатель донорского сердца был включён в перечень ожидающих трансплантацию в марте 2025 года. На сегодняшний день в очереди ожидают операцию ещё двое пациентов.

Решением губернатора Мариянская больница получила современное оборудование, необходимое для успешного проведения сложных кардиохирургических вмешательств, включая пересадку сердца и лечение хронических сердечно-сосудистых заболеваний. В 2024 году лечебное заведение получило 22 единицы нового медицинского оборудования на общую сумму около 220 миллионов рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге новорожденному провели операцию на сердце.

Фото: Правительство Петербурга