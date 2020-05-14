В Петербурге новорожденному провели операцию на сердце

На шестой день жизни малышу провели сложную операцию в условиях искусственного кровообращения.

В Детской городской больнице №1 провели операцию на сердце новорождённому малышу. Об этом рассказали в Комитете по здравоохранению Петербурга.

На четвертый день жизни у малыша во время обследования врачи обнаружили опухоль сердца (рабдомиому). У папы новорожденного диагностирован туберозный склероз, что могло повлиять на здоровье ребёнка. При детальном обследовании в сердце малыша нашли опухолевый узел размером 6×6 мм. Он мешал нормальной работе сердца, создавая препятствие для оттока крови. Также обнаружили дополнительные узлы в правом желудочке. Специалистами было принято решение о срочной операции.

На шестой день жизни малышу провели сложную операцию в условиях искусственного кровообращения. Хирурги удалили опухоль. Восстановительный период прошёл отлично — уже через сутки малыша смогли отключить от аппарата вентиляции лёгких. На третьи сутки его перевели в специализированное отделение для дальнейшего наблюдения.

На данный момент врачи проводят дополнительное обследование, чтобы исключить туберозный склероз с очагами в головном мозге.

Фото: Telegram/ Комздрав СПб