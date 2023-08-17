В Мариинской больнице пересадили пятое сердце 57-летнему пациенту

Петербургские хирурги провели очередную трансплантацию сердца мужчине с ишемической болезнью.

Кардиохирурги Мариинского стационара выполнили пятую по счету трансплантацию сердца с момента запуска специализированной программы. Реципиентом стал мужчина 57 лет, страдавший ишемической кардиопатией после перенесенного инфаркта. Хирургическое вмешательство продолжалось более пяти часов и прошло без осложнений. Сейчас прооперированный находится в реанимационном отделении, врачи оценивают его самочувствие как устойчивое.

Данная операция стала второй в нынешнем году. Всего с апреля 2025-го, когда стартовала программа, медики больницы осуществили пять подобных вмешательств. До указанного периода трансплантации сердца в Петербурге выполняли исключительно федеральные клиники.

Инициатива по оказанию помощи лицам с терминальной сердечной недостаточностью реализуется по поручению Беглова в русле стратегии "Здоровье петербуржцев". Еще один пациент 58 лет сейчас проходит восстановление после четвертой трансплантации, проведенной в январе. Первоначально ему диагностировали абсолютные противопоказания, однако благодаря серии непростых сосудистых операций пересадка сердца стала осуществимой.

В минувшем году в Северной столице произвели 296 пересадок донорских органов, что почти на 19 процентов превышает показатели 2024-го. Дополнительно в городе внедрили программу трансплантации почки детям. Совокупный объем высокотехнологичной медицинской помощи в 2025-м перевалил за 160 тысяч процедур и диагностик — это на 18 процентов больше запланированных ориентиров.

Ранее на Piter.TV: врач Елизаветинской больницы – об опасности катания на тюбингах.

Фото: пресс-служба Смольного

