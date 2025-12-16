В Китае человеку впервые пересадили несколько органов свиньи

Операцию выполнили пациенту с диагнозом "смерть мозга".

Впервые в истории медицины человеку осуществили пересадку сразу нескольких органов свиньи. Трансплантацию провели медики из больницы при Медицинском университете Гуанси, сообщило South China Morning Post.

Врачи назначили сложную операцию пациенту с диагностированной смертью мозга. После трансплантации пересаженные органы функционировали у 53-летнего мужчины почти пять дней. Потом его семья попросила остановить исследование.

По словам ученых, эти результаты помогли получить первые доказательства возможности ортотопической трансплантации человеку всей печени свиньи и двусторонней пересадки почек. Это первый в мире случай одновременной ксенотрансплантации нескольких органов одному человеку.

Специалисты подчеркивают, благодаря полученным данным будеи создана основа для оценки применения метода в более широком контексте.

Ранее мы сообщали, что Санкт-Петербург попал в число регионов-лидеров по количеству операций по трансплантации органов.

Фото: Magnific