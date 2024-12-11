Петербург находится в числе лидеров по пересадке органов

На данный момент в России ежегодно проводится более 3 тысяч операций по пересадке органов и органокомплексов.

Санкт-Петербург вошел в число регионов-лидеров по количеству операций по трансплантации органов. Власти города уделяют особое внимание созданию оптимальных условий для развития этой медицинской отрасли, что позволит совершенствовать систему трансплантологической помощи.

Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Санкт-Петербурга, вопрос развития трансплантологии находится под контролем на высоком уровне. Специалисты подчеркивают важность поиска административных решений, направленных на поддержку и дальнейшее развитие трансплантологических программ, подготовку кадров и модернизацию инфраструктуры.

На данный момент в России ежегодно проводится более 3 тысяч операций по пересадке органов и органокомплексов. По официальным данным, в стране проживает свыше 22 тысяч человек с трансплантированными органами. Такие операции выполняются в 69 медицинских учреждениях, расположенных в 39 регионах России.

Лидирующие позиции по количеству трансплантаций занимают Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Иркутск. Одним из ключевых центров в этой области остается Центр трансплантологии им. Шумакова, который активно сотрудничает как с Северной столицей, так и с другими регионами страны.

Развитие трансплантологии – важный шаг в совершенствовании медицинской помощи, поскольку пересадка органов является не просто хирургической процедурой, а реальной возможностью спасения жизней. В Санкт-Петербурге намерены активно работать над созданием благоприятных условий для развития этого направления, а также решением кадровых и технических вопросов.

Фото: Piter.tv