Эксперт рассказал о том, как пересадить почку по ОМС

Алексей Хухрев рассказал о том, как получить путевую карту и встать в очередь банка органов.

На российской территории процедуры по трансплантации почек федеральное правительство включило в систему обязательного медицинского страхования. Врач-терапевт и кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в комментарии для журналистов телеканала "360.ru" сообщил о том, такое решение со стороны властей поможет пациентам, которые регулярно проходят процедуру гемодиализа из-за терминальной стадии почечной недостаточности. По мнению эксперта, ранее в стране операции по пересадке почки проводили только на платной основе и за очень большие деньги. В результате такие действия были доступны далеко не для каждого пациента.

Когда развилась терминальная стадия почечной недостаточности и прописали гемодиализ, они сразу вставали в очередь на трансплантацию. Поэтому поиск занимает определенное время. Есть типирование ткани почки, чтобы понять, кто может подойти. Донора отбирают через сложную процедуру иммуногистохимической совместимости. Это достаточно серьезный процесс. Алексей Хухрев, терапевт

Медик пояснил, что ожидание органа может занять достаточно долгое время, потому что человеку необходим совместимый донор, чью почку организм затем не отторгнет при пересадке. Встать в очередь за почкой можно после посещения нефролога в поликлинике. Затем врач отправит пациента на дополнительное обследование в межрайонную больницу. Уже там пациент получит путевую карту, его автоматически включат в очередь банка органов.

