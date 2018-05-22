Эксперт оценил вероятность повышения взносов по ОМС для курильщиков

По его словам, такая инициатива выглядит допустимой, но ее реализация вызывает много вопросов.

Страховщик Илья Новиков оценил вероятность повышения взносов по ОМС для курильщиков. Об этом он рассказал телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал предложение главы Всероссийского союза страховщиков Сергея Уфимцева установить повышенные взносы на ОМС для тех, кто не следит за здоровьем. По его словам, такая инициатива выглядит допустимой, но ее реализация вызывает много вопросов.

Новиков добавил, что в стране много курящих людей, которые могут выкурить по пачке в день, но также есть просто любители кальяна или те, кто курит не больше сигареты в месяц. Он подчеркнул, что такие случаи будет сложно выявлять.

Ранее в Госдуме предложили увеличить налоговый вычет с покупки жилья.

Фото: pxhere.com