В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет с покупки жилья

Депутаты Госдумы предложили увеличить максимальный размер налогового вычета на покупку или строительство жилья. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на законопроект.

Отмечается, что размер налогового вычета может увеличиться с двух до шести миллионов рублей. По словам депутата Госдумы Ярослава Нилова, человек может купить или построить недвижимость несколько раз за жизнь, однако имущественный вычет дает вернуть лишь 260 тысяч рублей. Он также напомнил, что с того момента, как установили нынешний предел в два миллиона рублей, цены на жилье выросли в разы.

Нилов подчеркнул, что для многих семей вычет является большим подспорьем, о которого зависит организация ремонта и скорость погашения кредита. По мнению депутата, если увеличить порог хотя бы в три раза, то сумма возврата будет соответствовать нынешним ценам на недвижимость.

Фото: Piter.tv