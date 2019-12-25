Эксперт усомнился, что стоимость нефти превысит $150-200
Сегодня, 15:28
120
Эксперт усомнился, что стоимость нефти превысит $150-200

По его словам, в случае повышения котировок пойдет на спад глобальное потребление.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков усомнился, что стоимость нефти превысит 150-200 долларов за баррель.

Эксперт напомнил, что цена нефти Brent закрепилась выше 100 долларов за баррель. Он подчеркнул, что котировки вряд ли будут повышаться, объяснив этом, что в случае повышения пойдет на спад глобальное потребление. При этом Юшков не исключает, что котировки могут уйти в 130-140 долларов.

Также эксперт добавил, что из-за уменьшения ближневосточных поставок страны-потребители используют нефть из стратегических резервов. По его словам, это также влияет на стоимость.

Ранее Трамп заявил о риске взрывов нефтепроводов в Иране.

