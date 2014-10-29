Новак: Россия и Саудовская Аравия не обсуждали уход ОАЭ из ОПЕК+

Вице-премьер России заметил, что два ключевых игрока объединения не обсуждали выход ОАЭ.

Россия и Саудовская Аравия, не обсуждали друг с другом ухода третьей ключевой страны международного энергетического объединения, ОАЭ, из состава ОПЕК и ОПЕК+. Соответствующее заявление журналистам сделал российский вице-премьер Александр Новак. Чиновник из федерального правительства общался с прессой в кулуарах Кавказского инвестиционного форума, организованного в Минеральных Водах на территории Ставропольского края.

Мы, по крайней мере, не обсуждали эти вопросы ни разу. Александр Новак, вице-премьер РФ

Напомним, что Объединённые Арабские Эмираты с первого мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Соответствующее заявление публично сделали на текущей неделе представители эмиратского государственного информационного агентства WAM. В СМИ пояснили, что речь идет о стратегическом решении, которое основано на долгосрочном экономическом видении процесса.

