ОАЭ после выхода из ОПЕК не будут наращивать добычу нефти

Сухейль аль-Мазруи рассказал о задаче, которую поставило перед собой правительство ближневосточной страны на глобальном топливном рынке.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) не будут наращивать добычу нефти после выхода из ОПЕК и ОПЕК+. Соответствующее заявление сделал министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в эфире западного телеканала CNBC. Иностранный эксперт добавил, что его страна на Ближнем Востоке останется ответственным производителем топливных ресурсов для мировых рынков.

то решение принято не для наращивания добычи. Это политическое решение, принятое в правильное время для всех производителей. Будем ли мы уже завтра наращивать добычу? Нет. Сухейль аль-Мазруи

Напомним, что эмиратское государственное новостное агентство WAM сообщило общественности о том, что ОАЭ приняли решение выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. При этом власти ОАЭ заверили аудиторию в том, что разделяют стремление этих международных энергетических объединений к стабилизации глобального топливного рынка, а проводимая политика в сфере добычи нефти будет учитывать предложение и спрос.

Фото и видео: YouTube / CNBC International Live