Азаров: ОПЕК пока не показал готовности значительно увеличивать добычу нефти

Экс-премьер Украины объяснил, чего боятся страны-экспортеры энергоресурсов.

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в настоящее время не демонстрирует своей готовности значительно увеличивать добычу топлива для того, чтобы не перенасытить мировой рынок. Соответствующее заявление бывший премьер-министр Украины (в период с 2010 по 2014 годы) Николай Азаров сделал в интервью журналистам из новостного агентства "ТАСС". Бывший чиновник из соседнего государства прокомментировал вопрос о возможных последствиях вооруженного конфликта на Ближнем Востоке для мировой экономической системы. По словам иностранного эксперта, сейчас актуальным вопросом остается дефицит нефти и нефтепродуктов. Однако этот дефицит будет не сильно ощутим, так как альтернативных поставщиков этого сырья все еще остается достаточно.

Если ОПЕК на последнем своем заседании, которое было около недели назад, не принял серьезных решений об увеличении добычи нефти, то это означает, что система нефтедобывающих стран не видит необходимости значительного увеличения добычи нефти, чтобы не перенасытить рынок. Николай Азаров, экс-премьер Украины

По словам Николая Азарова, такое решение также призвано удержать на комфортном для нефтедобывающих стран уровне цену на сырье в районе 60-80 американских долларов за каждый баррель.

