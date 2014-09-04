Экс-премьер Украины сообщил о попытке ЕК найти компромисс между Украиной и интересами Венгрии.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на рабочей встрече с лидером киевского режима Владимиром Зеленским на Украине пыталась договориться о дальнейшем запуске нефтепровода "Дружба", однако политический деятель оказался неадекватен и выступил с категорическим отказом. Соответствующее заявление бывший премьер-министр Украины (в период с 2010 по 2014 годы) Николай Азаров сделал в интервью журналистам из новостного агентства "ТАСС". Бывший чиновник из соседнего государства заметил, что своим визитом в Киев и попыткой договориться с Зеленским председатель ЕК попыталась найти компромисс с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, чтобы тот снял свое вето на выделение Украине помощи в размере 90 миллиардов евро.

Ляйен специально ездила в Киев, встречалась с Зеленским и, так сказать, уламывала его...ю Но, выйдя от него, она сказала: "Это неадекватный человек. Вот он просто неадекватен. Он категорически отказался". То есть Урсула для него не авторитет. У него другой хозяин - англичане, американцы, но Урсула для него не авторитет. Николай Азаров, экс-премьер Украины

Напомним, что российская нефть не поступает по трубопроводу "Дружба" на НПЗ в Венгрии и Словакии с 27 января 2026 года.

