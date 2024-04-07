Фон дер Ляйен исключила закупки газа из РФ даже в случае отключений энергии в ЕС
Сегодня, 7:05
Фон дер Ляйен исключила закупки газа из РФ даже в случае отключений энергии в ЕС

По ее словам, организация придерживается своей цели.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен исключила закупки российского газа даже в случае отключений энергии в Евросоюзе. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Фон дер Ляйен ответила на вопрос, готова ли ЕК к такому шагу. По ее словам, организация придерживается своей цели. Глава ЕК подчеркнула, что трансформация энергетического сектора продолжится.

У нас есть четкая цель, и мы придерживаемся нашей цели. Мы будем продолжать трансформацию нашего энергетического сектора, переводя его на зеленую и производимую в Европе энергию.

Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Ранее Боррель обвинил фон дер Ляйен в превышении полномочий во внешней политике ЕС.

