В Петербурге в марте сильнее всего подешевели китайские Chery и Omoda

Средняя цена нового автомобиля в регионе осталась на уровне 3,2 млн рублей.

В марте 2026 года в Петербурге и Ленинградской области заметнее всего подешевели автомобили китайских марок Chery и Omoda, сообщили "Деловому Петербургу" в "Авто.ру". Средняя стоимость новых машин в регионе осталась на уровне января и составила 3,2 миллиона рублей.

По данным аналитиков, Chery Tiggo 7L подешевел до 2,88 миллиона рублей (–4,3%), Voyah Passion — до 5,3 миллиона рублей (–3,1%), а Omoda — до 3,31 миллиона рублей (–2,2%). В первом квартале средняя цена нового автомобиля претерпела минимальные изменения, однако год к году показатель заметно вырос. В марте средняя цена китайской марки составила 3,95 миллиона рублей, а отечественной — 2,04 миллиона рублей.

По сравнению с мартом 2025 года рост средней стоимости китайских автомобилей составил почти 6%, а российских — 28%. "Такой значительный скачок связан с ростом доли новых отечественных производителей, чей модельный ряд в основном находится в сегменте от 2 миллионов рублей", — подчеркнули авторы исследования. Ранее "ДП" сообщал, что продажи новых автомобилей в марте 2026 года в Петербурге выросли на 25%, до 6,7 тысячи единиц, что стало лучшим показателем за полтора года. По всей России с начала 2026 года немного вырос интерес к машинам стоимостью 3–5 миллионов рублей (до 28,7%), а доля интереса к автомобилям дороже 8 миллионов увеличилась до 6,4%.

Ранее Piter.TV сообщал, что новый бренд Deepal представлен в Петербурге у шести автодилеров.

