Неуместно говорить о переохлаждении российской экономики, заявили в ЦБ

Зампред ЦБ РФ уверен, что вопросы могут возникать именно по отдельным отраслям.

Говорить о переохлаждении в целом по российской экономической системе неуместно, однако ситуация сильно отличается по секторам. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Центрального Банка России Алексей Заботкин. Эксперт выступил перед участниками делового завтрака от Сбера, организованного на полях Петербургского международного экономического форума.

Говорить о том, что у нас переохлаждение по экономике в целом, неуместно, но ситуация очень различается по секторам. Алексей Заботкин, зампред ЦБ РФ

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