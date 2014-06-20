ЦБ: повышение тарифов ЖКХ в июле существенно не повлияет на картину инфляции

Алексей Заботкин

Повышение тарифов ЖКХ в июле 2025 года существенно не повлияет на картину инфляции в России, а также денежно-кредитную политику государственного финансового органа. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Центрального банка страны журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России. Эксперт добавил, что сам факт ежегодного роста тарифов дл ДПК не сильно важен. Однако для аналитиков значимым моментом является то, в какой мере регулярное повышение тарифов ЖКХ помешает процессу снижению инфляционных ожиданий.

Но сам факт того, что в июле прирост цен будет смещен в вверх в части общего индекса цен в части роста тарифов, сам по себе для ДКП не очень важен. Это учтено в апрельском прогнозе [по инфляции] в 7-8%, который будет уточнен на июльском заседании. Алексей Заботкин, зампред ЦБ РФ

В Госдуме предложили изменить порядок оплаты за услуги ЖКХ.

Фото: YouTube Банк России