В Госдуме предложили изменить порядок оплаты за услуги ЖКХ

Авторами инициативы выступили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Депутаты Госдумы предложили изменить порядок оплаты за услуги ЖКХ. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на документ, который внесут на рассмотрение.

Авторами инициативы выступили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Законопроект предлагает изменить правила расчета оплаты за услуги ЖКХ, заменив нормативный метод расчета при наличии общедомовых приборов учета (ОДПУ) на ежемесячную оплату по факту потребления.

Также документ предусматривает переходный период для адаптации к новым правилам. Отмечается, что предлагаемое изменение гарантирует гражданам надлежащее исполнение всех обязательств со стороны лица, осуществляющего управление многоквартирными домами.

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