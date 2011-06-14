В Госдуме предложили наказывать за коверканье русского языка

Миронов прокомментировал выступление министра культуры на правительственном часе в Госдуме.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил наказывать чиновников за коверканье русского языка. Об этом он заявил телеканалу "360".

Миронов прокомментировал выступление министра культуры Ольги Любимовой, которая на правительственном часе в Госдуме назвала отечественный кинематограф "важным драйвером популяризации русского языка в СНГ". По его мнению, в речи можно было обойтись без слова "драйвер". Он также отметил, что спрашивать за использование иностранных слов надо не с подростков, а "со взрослых дядей и тетей".

Ранее в Госдуме предложили разрешить беспилотные такси ради сокращения числа мигрантов.

Фото: Piter.tv