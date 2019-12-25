В ГД предложили поощрять участие в субботниках скидками на ЖКУ

Депутат объяснил, как граждане могли бы получать скидку как минимум в 10-20% от стоимости ЖКУ.

На российской территории усилия тех жильцов, которые облагораживают свой район, участвуют в субботниках, следует поощрять скидками на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). Соответствующе заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал вице-спикер Государственной думы, председатель профильного комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов (ЛДПР). Политический деятель уточнил, что поощрять людей следует за облагораживание района, дома, подъезда или этажа

... Помогает его украсить, подштукатурить, где-то подкрасить, <…> если бы каждый человек занимался такой активностью, его нужно было бы поощрить. Как его можно было бы поощрить? Скидками на ЖКХ. Очень удобно, через систему мониторинга - у нас камеры повсюду. Борис Чернышов, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты заметил, что речь не идет о выполнении жильцами работ по содержанию дома, так как это задача профильных специалистов. Однако россияне могут участвовать в субботниках и поддерживать расположенные рядом социальные учреждения. По замыслу председателя комитета, инициатива выглядит таким образом. Сначала гражданин направляет через портал"Госуслуги" фотоотчет о проделанной работе и получает "не рейтинг и не балл, а конкретный процент скидки за услуги". Оценивать выполненную работу будут представители местного муниципалитета.

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Фото: Piter.tv