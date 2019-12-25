В ГД предложили указывать в вакансиях историю смены сотрудников за год

Чернышов предлагает начать с добровольного пилотного проекта с участием крупных платформ по поиску работы и работодателей.

На российской территории через крупные отечественные платформы по поиску работы следует создать информационный блок "История рабочего места". Он будет показывать соискателям, сколько сотрудников последовательно занимали конкретную должность за последние 12 месяцев. Соответствующе заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал вице-спикер Государственной думы, председатель профильного комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов (ЛДПР). Политический деятель уточнил, что направил свою инициативу в адрес министра по труду и социальной защите населения Антона Котякова.

Предлагаю предусмотреть в блоке "История рабочего места" сведения о том, является ли рабочее место вновь созданным или освободилось после ухода сотрудника, а также о количестве работников, последовательно занимавших его за предыдущие 12 месяцев. Борис Чернышов, депутат ГД РФ

Для массового найма сотрудников на несколько одинаковых рабочих мест Борис Чернышов предлагает разработать отдельный порядок представления агрегированных данных. По мнению законодателя, такие сведения должны основываться на подтвержденной информации. А работодателям предлагается дать возможность пояснять причины кадровых изменений и исправлять ошибочные данные. Раскрытие персональных данных бывших сотрудников в этом процессе должно быть исключено.

В ГД предложили указывать на упаковке долю ключевого ингредиента в продукте.

Фото: Piter.tv