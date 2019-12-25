В ГД предложили указывать на упаковке долю ключевого ингредиента в продукте

Информация позволит покупателям проще сравнивать аналогичные продукты и поможет развитию конкуренции по качеству и составу товаров.

На российской территории предложили указывать на лицевой стороне упаковки товара долю ингредиента, который указан в названии, изображен на упаковке или используется для продвижения продукта. Соответствующе заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал вице-спикер Государственной думы, председатель профильного комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов (ЛДПР). Политический деятель уточнил, что направил свою инициативу в адрес главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Таким образом, законодатель читает необходимым указывать, для примера, долю говядины в продукте питания, если на упаковке производитель написал, что товар "с говядиной".

Считаю целесообразным закрепить принцип: если конкретный ингредиент вынесен производителем на лицевую сторону упаковки, используется в наименовании продукта либо визуально позиционируется как его значимая характеристика, рядом должна быть указана фактическая массовая доля такого ингредиента в продукте в процентном выражении. Борис Чернышов, депутат ГД РФ

Политический деятель добавил, что для того, чтобы узнать фактическое содержание такого ингредиента, сейчас покупателю необходимо изучать состав продукта, который обычно размещается на оборотной стороне упаковки. Такая ситуация касается и мяса в пельменях, котлетах, колбасных изделиях и полуфабрикатах, а также фруктов, ягод, орехов и сыра. Однако при внедрении законопроекта размещать на лицевой стороне весь состав продукта не потребуется. Указывать предлагается только долю ингредиентов, на которых сделан акцент в названии, изображении или рекламе товара.

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Фото: Piter.tv