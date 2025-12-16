Московская область и Петербург укрепят сотрудничество

Предусмотрено укрепление связей в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, предпринимательстве, архитектуре и строительстве, ЖКХ, здравоохранении, образовании, науке, культуре, туризме и других сферах.

На площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Александр Беглов и глава Московской области Андрей Воробьев подписали соглашение о развитии сотрудничества. Предусмотрено укрепление связей в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, предпринимательстве, архитектуре и строительстве, ЖКХ, здравоохранении, образовании, науке, культуре, туризме и других сферах.

С Петербургом нас связывают давние и прочные отношения. Мы обмениваемся опытом в государственном управлении: наши команды ездят друг к другу на стажировки, изучают практики в кадровой, молодежной, социальной политике, образовании и транспортной сфере. Андрей Воробьев, губернатор Московской области

В частности, уже сотрудничают Звенигородский музей‑заповедник и Государственный Русский музей. Жителям Подмосковья каждый год представляют шедевры русской живописи – это работы Левитана, Шишкина, Рериха.

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург подписал соглашения с Московской, Ульяновской, Архангельской областями и Краснодарским краем.

Фото: Piter.TV