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Московская область и Петербург укрепят сотрудничество
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Московская область и Петербург укрепят сотрудничество

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Предусмотрено укрепление связей в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, предпринимательстве, архитектуре и строительстве, ЖКХ, здравоохранении, образовании, науке, культуре, туризме и других сферах.

На площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Александр Беглов и глава Московской области Андрей Воробьев подписали соглашение о развитии сотрудничества. Предусмотрено укрепление связей в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, предпринимательстве, архитектуре и строительстве, ЖКХ, здравоохранении, образовании, науке, культуре, туризме и других сферах. 

С Петербургом нас связывают давние и прочные отношения. Мы обмениваемся опытом в государственном управлении: наши команды ездят друг к другу на стажировки, изучают практики в кадровой, молодежной, социальной политике, образовании и транспортной сфере. 

Андрей Воробьев, губернатор Московской области 

В частности, уже сотрудничают Звенигородский музей‑заповедник и Государственный Русский музей. Жителям Подмосковья каждый год представляют шедевры русской живописи – это работы Левитана, Шишкина, Рериха. 

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург подписал соглашения с Московской, Ульяновской, Архангельской областями и Краснодарским краем. 

Фото: Piter.TV 

Теги: московская область, пмэф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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