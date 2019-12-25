Появились подробности о семье погибшего при атаке ВСУ в Подмосковье младенца

Врачи ампутировали пострадавшей матери обе ноги.

Мать не выжившего при атаке дронов ВСУ в Егорьевске шестимесячного ребенка лишилась обеих ног. Об этом сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости".

По данным издания, 29-летняя жительница Подмосковья спала с младенцем на втором этаже дома на улице Хлебникова. В какой-то момент в жилище ударил украинский БПЛА. Младенца долго искали под завалами, девочка умерла под дороге в больницу.

Мать получила открытую черепно-мозговую травму, у женщины ампутировали обе ноги. Сейчас врачи борются за ее жизнь. Ее 35-летнему мужу отняли ступню. Их шестилетний сын практически не пострадал.

Знакомые семьи рассказали, что в момент атаки ВСУ отец мог закрыть мальчика своим телом. Сейчас ребенок находится в тяжелом психологическом состоянии. С ним работают специалисты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что частный жилой дом загорелся в Егорьевске после падения беспилотника. При пожаре погибла шестимесячная девочка.

Фото: MAX/ губернатор Московской области Андрей Воробьев