Трое китайцев попали у больницу после атаки дронов на Подмосковье

Количество пострадавших в результате атаки беспилотников на Московскую область выросло до 10.

В Московской области при атаке украинских БПЛА пострадали 10 человек, в том числе трое граждан Китая и 11-летний ребенок. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьёв.

Он отметил, что в городе Домодедово 27-летний мужчина получил осколочное ранение голени, еще шесть человек госпитализировали в Домодедовскую больницу. Среди пострадавших — трое граждан Китая 74, 53 и 26 лет.

В Одинцовском округе у 11-летней девочки диагностировали острую реакцию на стресс. Еще две женщины, 66 и 38 лет, пострадали в Подольске. Также под атаку ВСУ попал еще один логистический центр Wildberries, сейчас он работает в обычном режиме.

Ранее после падения беспилотника в подмосковном Егорьевске загорелся частный жилой дом. Жертвой пожара стал младенец, его родители получили травмы.

Фото: MAX/ губернатор Московской области Андрей Воробьев