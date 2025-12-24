Губернатор Подмосковья Воробьев поздравил ГИБДД с открытием нового здания в Красногорске

Раньше подразделения окружного ГИБДД располагались по разным адресам, что было неудобно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником и с открытием нового здания Красногорской Госавтоинспекции. Третьего июля ведомству исполнилось 90 лет, сообщил телеканал "360.ru".

Здание передали Госавтоинспеции после капитального ремонта, проведенного региональным правительством. В нем разместили ситуационный центр по Красногорску.

Новое здание предназначено для оказания государственных услуг, решения важных вопросов наших жителей. Очень рад, что все получилось. Это было бы невозможно без команды — офицеров, генералов, личного состава. Андрей Воробьев, глава региона

Кроме того, в здании открыли многофункциональный центр, где местные жители могут получить водительские права или поставить автомобиль на учёт, а также обратиться с любыми вопросами, связанными с транспортом.

Губернатор в торжественной обстановке вручил Виктору Кузнецову знак "За заслуги перед Московской областью" I степени. В рамках церемонии начальнику УМВД по Красногорску передали ключи от новой патрульной машины для личного состава.

Ранее глава Подмосковья Воробьев поздравил переселенцев из аварийных домов в городе Подольске с переездом.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области