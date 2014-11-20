Дрон ВСУ упал на частный дом в Подмосковье, погиб младенец

Московская область подверглась массированной атаке украинских БПЛА.

Частный жилой дом загорелся в подмосковном Егорьевске после падения беспилотника. Жертвой пожара стал ребенок, еще трое человек получили травмы, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что атака ВСУ в Подмосковье произошла минувшей ночью. Под завалами оказалась проживавшая в доме семья. Спасатели извлекли из-под обломков двух взрослых и двух детей. Шестимесячный младенец умер по пути в больницу.

В настоящее время пострадавшие находятся под наблюдением медиков. Воробьев выразил соболезнования близким погибшего ребенка. Он отметил, что семье будет оказана вся необходимая поддержка.

В ночь на 30 июня над территорией Подмосковья силы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 беспилотников. В Дубне из-за падения обломков БПЛА получило повреждения административное здание, обошлось без пострадавших.

Ранее в Московской области произошла массовая атака украинских дронов на Центр космической связи "Дубна".

Фото: MAX/ губернатор Московской области Андрей Воробьев