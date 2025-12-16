ВСУ ударили по Центру космической связи в Подмосковье

Персонал ЦКС не пострадал.

Массовая атака беспилотников ВСУ на Центр космической связи "Дубна" произошла в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе головной структуры центра – ГП "Космическая связь".

В центре отметили, что была зафиксирована атака украинских БПЛА. Нарушений в функционировании телевизионного вещания и связи не было.

В настоящее время специалисты предпринимают все необходимые меры по ликвидации последствий. Среди сотрудников центра пострадавших нет. ЦКС обеспечивает работу спутниковых каналов связи и телерадиовещания.

Позже Генштаб ВСУ заявил, что 21 июня и в ночь на 22 июня украинские подразделения нанесли удар объектам на территории России, в том числе по центру космической связи "Дубна". По данным ведомства, на объекте наблюдалось масштабное задымление.

На прошлой неделе в Подмосковье произошла самая массированная атака ВСУ. В результате пострадали 17 человек. Над регионом сбили 194 вражеских беспилотника.

Фото: Генштаб ВСУ