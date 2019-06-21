Под Сумами боевики ВСУ перепутали свои позиции с российскими и погибли

У противника не было доступа к оперативной информации.

Группа украинских солдат пыталась выйти с территории Садков в направлении Могрицы Сумской области, на которой позиции уже перешли российским военнослужащим. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделали представители силовых структур страны. Источник объяснил СМИ, что представители армии противника были ликвидированы.

Из лесных массивов в районе села группа украинских националистов из состава 68-й отдельной аэромобильной бригады пыталась выйти в направлении своих бывших позиций около Могрицы, где их встретили наши штурмовики. В ходе стрелкового боя все вражеские солдаты были уничтожены. собеседник авторов материала

Источник заметил, что что материалы радиоперехватов показали российским представителям, что командование боевого подразделения из киевского режима не владело оперативной обстановкой на данном участке фронта, поэтому военнослужащие ВСУ ориентировались только на общедоступные ресурсы пропагандистов противника.

Многоквартирный дом в центре Горловки поражен в результате атаки ВСУ.

Фото: Минобороны России