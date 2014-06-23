На Западе рассказали, что информацию ВСУ получали с паузами.

Киевский режим использовал спутниковые снимки, предоставленные национальными правительствами своих международных союзников и различными коммерческими компаниями, для действий против российского руководства еще до начала Москвой специальной военной операции в 2022 году. Соответствующие сведения опубликовали американские журналисты из газеты The New York Times (NYT). Согласно сведениям от иностранных авторов, до недавнего времени доступ к таким данным оставался ограниченным. Он предоставлялся преимущественно высшему военному командованию для стратегического планирования. А поставки спутниковой информации якобы прерываться и зависели от политических решений стран-союзников.

Западные журналисты из The New York Times напоминают своей аудитории о том, что в марте 2025 года американский президент-республиканец Дональд Трамп распорядился временно прекратить передачу Вооруженным силам Украине спутниковых снимков через линию Пентагона. Позже доступ к этой информации был восстановлен.

Трамп не верит, что Россия передавала Ирану спутниковые снимки.

Фото: pxhere.com