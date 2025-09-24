Трамп не верит, что Россия передавала Ирану спутниковые снимки

Глава США заметил, что задаст вопрос коллеге из Кремля.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп не верит в то, что Москва действительно снабжает разведывательной информацией власти из Тегерана, однако намерен спросить об этом у российского коллеги Владимира Путина. Соответствующее заявление иностранный политический деятель сделал в рамках общения с местными журналистами. Корреспондент задал главе Белого дома вопрос о том, что киевский режим ранее утверждал, что Россия передает разведывательные данные иранскому руководству в отношении американских целей, расположенных в зоне Персидского залива. Глава США ответил на вопросы СМИ с борта номер один, который следовал из Вашингтона в штат Мичиган. Под городом Детройтом Дональд ТРамп примет участие в агитационном мероприятии в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США.

Выясним, правда ли это. Я спрошу об этом Путина. Выясним. Не думаю, что они это делали. Безусловно, не на высоком уровне... И, если делали, то результатов не было. Дональд Трамп, глава США

Президент уверен, что у Ирана, с его точки зрения, "нет армии, нет ВВС, нет флота, ничего нет".

Трамп анонсировал визит Си Цзиньпина в США 24 сентября.

Фото и видео: Белый дом