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Трамп анонсировал визит Си Цзиньпина в США 24 сентября
Сегодня, 13:18
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Трамп анонсировал визит Си Цзиньпина в США 24 сентября

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Глава США сообщил об ответном визите председателя КНР в США осенью.

Визит китайского председателя Си Цзиньпина на территорию США начнется 24 сентября 2026 года. Соответствующее заявление сделал американский политический лидер-республиканец Дональд Трамп. Такими данными глава Белого дома поделился с общественностью во время своего выступления на мероприятии в Вашингтоне.

Президент Си приезжает 24 сентября.

Дональд Трамп, президент США

Администрация рассчитывает на ответный официальный рабочий визит руководителя КНР осенью 2026 года. Ранее Дональд Трамп посетил Пекин с визитом в 14 по 15 мая. Государственный секретарь США Марко Рубио фактически подтвердил в начале июня сведения о том, что осязаемых результатов визита американского президента в Китай оказалось немного. По версии дипломата из местного внешнеполитического ведомства, целью майского визита главы США было "прямое взаимодействие" лидеров "двух самых мощных в мире стран".

Трамп утверждает, что США в сентябре ждет новый шатдаун.

Фото: Белый дом

Теги: белый дом, дональд трамп, китай, рабочая поездка, си цзиньпин
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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