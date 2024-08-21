Трамп утверждает, что США в сентябре ждет новый шатдаун

Глава США напомнил о разногласиях между администрацией и законодателями по финансированию бюджета.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп предупредил в среду, 22 июля, о том, что страна может столкнуться с новой приостановкой работы федерального правительства уже в сентябре 2026 года. Слова иностранного политика привели местные журналисты из новостного издания USA Today.

В сентябре у вас будет приостановка работы. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что 4 февраля лидер Белого дома подписал законопроект о финансировании вашингтонской администрации, тем самым завершив в стране шатдаун. Подписание соглашения позволило местным властям возобновить финансирование ключевых правительственных органов до конца финансового года (30 сентября текущего года). Предыдущий шатдаун американского правительства начался 1 октября 2025 года. Он является самым продолжительным в истории страны. Приостановка работы чиновников длилась 43 дня, до 12 ноября. За этот время дефицит государственного бюджета в США достиг максимальных с 2020 года. Речь идет о сумме в 284,35 миллиарда долларов. СМИ писали о том, что военнослужащие рисковали временно остаться без заработных плат. Проблема закончилась тем, что американские законодатели договорились о временном продлении финансирования правительства.

WSJ: Трамп одобрил 30-летнее соглашение с Саудовской Аравией о ядерной программе.

Фото: Белый дом